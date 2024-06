Ao quarto dia, a primeira grande surpresa do Euro. Eslováquia vence a Bélgica

A Eslováquia fez aquilo que nunca tinha feito na sua história: venceu a Bélgica, por 1-0, e causou a primeira grande surpresa do Campeonato da Europa 2024.

A seleção belga chegou ao Europeu em boa forma, com novo selecionador e após uma fase de apuramento sem qualquer derrota e um dos melhores ataques, mas de pouco serviu.

O golo que decidiu o encontro surgiu logo aos sete minutos. Doku, avançado do Manchester City, fez um mau passe para Wout Faes dentro da área e a Eslováquia aproveitou. Casteels parou um primeiro remate de Kucka, mas não conseguiu fazer o mesmo com a recarga de Schranz.

A Bélgica carregou e a Eslováquia defendeu como conseguiu. Houve cortes em cima da linha e dois golos anulados pelo VAR, ambos de Lukaku. O primeiro, aos 56 minutos, por fora de jogo, e o segundo aos 86 por mão na bola.

Foi a confirmação do bom funcionamento da nova tecnologia da bola do torneio, que deteta quando há um toque. Openda dominou com ajuda do braço antes de assistir Lukaku e, por isso, o golo não contou.

Lukaku foi o melhor marcador do apuramento, com 14 golos, mas não conseguiu faturar nenhum nesta partida. Bozenik, do Boavista, foi titular na Eslováquia, e Debast, futuro central do Sporting, somou os 90 minutos na seleção da Bélgica.

Contas feitas, Roménia e Eslováquia são líderes improváveis no grupo E do Europeu. Bélgica e Ucrânia seguem sem pontos.