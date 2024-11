Jorge Martin é o novo campeão do Mundo de MotoGP

O espanhol de 26 anos de idade partiu do quarto lugar para o Grande Prémio da Solidariedade, em Barcelona, mas subiu logo ao segundo posto, ameaçando Bagnaia no arranque. Martin, que apenas precisava de terminar no nono lugar para se sagrar campeão, deixou Marc Márquez ir atrás do italiano da Ducati, sabendo que estava mais perto do título a cada volta que passava.

As 11 vitórias de Pecco Bagnaia nas corridas de domingo do MotoGP não chegaram para compensar a consistência de Martin. Bagnaia, que devolveu a Ducati à senda dos títulos em 2022 e novamente em 2023, precisava de marcar mais 19 pontos que o rival espanhol nesta corrida para se poder juntar ao restrito clube de pilotos que inverteram uma desvantagem pontual na última corrida do ano.

Esse clube conta apenas com Nicky Hayden e Jorge Lorenzo, que derrotaram Valentino Rossi em 2006 e em 2015. Ambos contaram com erros do italiano para o conseguir superar.

Se Miguel Oliveira vai para a Pramac (que vai trocar as motos da Ducati pela japonesa Yamaha), Jorge Martin vai passar a pilotar motos da Aprillia em 2025. Já Bagnaia vai passar a contar com o formidável Marc Márquez como colega de equipa na Ducati.

[notícia atualizada às 14h01]