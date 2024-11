Grande Prémio do Mónaco mantém-se no Mundial de F1 até 2031

O Grande Prémio do Mónaco, prova histórica do Mundial de Fórmula 1 (F1), vai permanecer no calendário do campeonato até 2031, na sequência do prolongamento do contrato por seis anos, anunciaram os organizadores da competição.

“Estou encantado. As ruas de Monte Carlo são únicas e uma parte importante da F1. Todos os pilotos sonham ganhar o Grande Prémio do Mónaco”, observou o diretor executivo do Formula One Group, o italiano Stefano Domenicali.

O prolongamento do contrato com o Automóvel Clube do Mónaco, que expirava em 2025, implicou também a alteração da data da corrida em circuito urbano, habitualmente disputada em finais de maio (no próximo ano está marcada para 25 de maio) e que, a partir de 2026, passará a realizar-se no início de junho.

O Grande Prémio do Mónaco, que em 2025 completa o 75.º aniversário da estreia oficial na F1, em 1950 - apesar de se disputar desde 1929 -, é a segunda prova com maior número de corridas na disciplina rainha do desporto automóvel, depois do Grande Prémio de Itália, em Monza.