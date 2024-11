"Vamos assumir o risco". Polónia vai jogar ao ataque contra Portugal na Liga das Nações

O selecionador da Polónia, Michal Probierz, assumiu que vai jogar ao ataque frente a Portugal, “mesmo correndo riscos inerentes à qualidade de nível mundial” dos futebolistas lusos, em jogo da Liga das Nações.

“Vamos ser ofensivos e assumir o risco, mesmo sabendo que vamos defrontar os melhores jogadores do mundo, que aproveitam todas as ocasiões”, disse Michal Probierz, no Dragão, em conferência de imprensa prévia ao jogo da quinta jornada do Grupo A1.

O treinador recordou a vitória de Portugal em Varsóvia, por 3-1, admitindo que a sua seleção necessita de “melhorar aspetos defensivos”, mas considerou que o jogo “teve aspetos positivos e não foi de sentido único para a sua baliza”.

Sem poder contar com Robert Lewandowski, do Barcelona, com uma lesão nas costas, o selecionador polaco viu recentemente o boletim clínico aumentar com as baixas de última hora dos médios Prezmyslaw Frankowski, do Lens, e Michael Ameway, do Raków.

“São jogadores que fazem falta, mas temos gente suficiente”, considerou Michal Probierz, adiantando que a seleção polaca está a passar por uma fase de renovação, chamando jogadores jovens, “processo natural pela qual todas passam”.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, seguido da Croácia, com sete, Polónia, com quatro, e Escócia, com um, pelo que a missão de Michal Probierz garantir a passagem aos quartos de final, ao alcance dos dois primeiros, está muito difícil.