Mesmo sem Lewandowski, Juskowiak acredita em surpresa na visita a Portugal

Andrzej Juskowiak, antigo internacional polaco e ex-jogador do Sporting, acredita que espera um jogo difícil à seleção da Polónia na visita ao Estádio do Dragão.

Em declarações à Renascença, Juskowiak destaca as dificuldades do jogo já esta temporada entre as duas equipas: "Vai ser difícil como em Varsóvia caso a Polónia não aguentar a pressão nos corredores. Lá, tivemos grandes problemas com o Rafael Leão e o Pedro Neto".

"Se conseguirmos travar um pouco o que os extremos possam fazer, vamos ter hipóteses", diz, num português percetível.

Juskowiak, hoje com 54 anos, jogou três anos em Portugal, entre 1992 e 1995. Depois, jogou no Olympiakos, Borussia Monchengladbach, Wolfsburgo e Erzgebirge Aue.



A grande baixa da seleção é Robert Lewandowski, que vai falhar o jogo por lesão: "Vai ser sempre diferente sem ele, é uma Polónia mais fraca, claro. Sabemos o que ele significa para a seleção e basta ele estar no onze para os adversários olharem de forma diferente para nós".

A Polónia está no terceiro lugar do grupo e precisa de vencer Porutugal e esperar que a Croácia não consiga vencer a Escócia para ainda sonhar com os quartos de final. Sem Lewandowski, a tarefa fica mais difícil, mas pode ser uma oportunidade.

"Temos de nos preparar para jogar sem ele um dia e procurar soluções. Sempre que alguém não joga, é uma oportunidade para outro", conclui.

A seleção polaca perdeu com Portugal por 3-1 a 12 de outubro, em Varsóvia. Portugal-Polónia joga-se esta sexta-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão, sendo que um empate chega para a seleção nacional confirmar o apuramento.

O jogo terá relato, em exclusivo, no site da Renascença.