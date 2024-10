Andreia Bravo é a grande novidade da seleção nacional feminina

Andreia Bravo, média de 19 anos do Sporting, é a grande novidade na convocatória da seleção nacional feminina para o primeiro "play-off" de acesso ao Euro 2025.

A jogadora vai para a terceira temporada na equipa leonina, mas afirma-se num plano superior esta época. É esse o entendimento do selecionador Francisco Neto.

"É uma estreia na seleção A, é uma jogadora que temos vindo a acompanhar há bastante tempo. No clube, vem-se a afirmar, tem estado com uma prestação bastante positiva. Tem características diferentes das outras médias. Pelo momento dela, fazia sentido trazê-la. Gosta de ter boa, posicionalmente joga muitas vezes num duplo-pivot", afirma.

A convocatória conta com poucas novidades: Rute Costa e Andreia Faria regressam e substituem Lúcia Alves - que está lesionada - e Joana Martins.

"Temos uma base bastante sólida de algumas jogadores que trabalham connosco há algum tempo. É sempre importante ter essas jogadores que garantem que a nossa ideia de jogo está sempre consolidade, mas há sempre um espaço aberto para quem vem a fazer as suas boas prestações. Ainda não estamos a pensar no Europeu, estamos focados no Azerbaijão", disse.



Sobre o adversário, Francisco Neto destaca uma seleção em crescimento: Azerbaijão: "Apesar do 'ranking' não ser alto, desde dezembro de 2021 têm vindo sempre a subir. Em casa delas, são muito competitivas, muito organizadas. Conseguem ter momentos de criar dificuldade aos adversários. Têm muitas jogadoras na Turquia e na Rússia. Olho para eles como Portugal há uns anos, querem fazer crescer o futebol feminino".

Portugal vai disputar o primeiro "play-off" de acesso ao Campeonato da Europa de 2025. Portugal jogará em Baku, capital azeri, no dia 25 de outubro, às 13h00, na Delga Arena, e recebe o Azerbaijão no dia 29 de outubro, no Estádio do FC Vizela, às 19h45.