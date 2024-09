Liga das Nações. ​Gonçalo Inácio falha o Portugal-Escócia

O central Gonçalo Inácio ficou fora da ficha de jogo para o duelo com a Escócia e vai falhar o segundo jogo de Portugal na Liga das Nações de futebol, avança a UEFA.



Inácio foi titular na estreia perante a Croácia (2-1), fazendo dupla com Rúben Dias no centro de defesa lusa, mas foi agora 'dispensado' pelo selecionador Roberto Martínez para o confronto com os escoceses no Estádio da Luz, em Lisboa.



Com 24 convocados, lista que já tinha perdido Vitinha devido a lesão, Martínez foi obrigado a excluir um jogador da ficha de jogo com a Escócia e a escolha acabou por cair no defesa do Sporting.

Isto significa que António Silva, que frente à Croácia rendeu Inácio aos 77 minutos, poderá aparecer no 'onze' inicial, assim como o estreante Renato Veiga.

Como já tinha divulgado no sábado, Martínez incluiu Geovany Quenda na ficha de jogo, o que significa que, caso o extremo do Sporting seja utilizado, torna-se no jogador mais novo de sempre a representar a equipas das 'quinas', superando a marca de Paulo Futre.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.