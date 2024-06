"Não acredito no bicho papão": Hugo Almeida e as hipóteses de Portugal no Europeu

"Não me vai pedir para me lembrar desse jogo, pois não?". É com sinceridade que Hugo Almeida recebe a chamada de Bola Branca. O 'panzer de Buarcos' foi dos poucos internacionais portugueses que enfrentou o próximo adversário no Euro 2024, mas esse amigável de 2008 em Viseu já não está muito lúcido na memória do antigo ponta de lança.

Hugo Almeida está há duas temporadas na equipa técnica do Sepahan do Irão e confessa que conhece Giorgi Gvelesiani, central do campeão Persepolis que tem, até agora, oito minutos nas pernas no Campeonato da Europa. O antigo internacional espera um bom último jogo da fase de grupos, mesmo com tudo decidido para o lado português.

"Vai ser um bom jogo porque Portugal não quer perder pontos e fazer uma primeira fase limpa. A Geórgia está à procura, ofensivamente é boa, faz sempre golo, mas Portugal não vai querer facilitar", assegura Hugo Almeida.

Com dois Europeus e dois Mundiais no currículo, o antigo ponta de lança sabe bem como é não ser a principal escolha do selecionador e antecipa elogios a Roberto Martinez se mexer para o último encontro do grupo.

"Por muito que estejamos felizes por representar o nosso país, é sempre triste não podermos jogar uns minutinhos pela seleção. O selecionador tem todo o mérito em mexer algumas peças e dar minutos a alguns jogadores", reconhece.

Para Hugo Almeida esta é "uma das melhores gerações" de Portugal e aponta para a hipótese de "haver duas equipas" dentro dos 26 convocados. Razões que fazem com que não se espante se a seleção chegar até ao fim.

"Temos todas as condições para vencer o Europeu, sem dúvida alguma. Depende de como os jogadores se sentem, física e psicologicamente, depois de uma longa época. Também é preciso uma pontinha de sorte, mas a sorte procura-se", atira.

Com 19 golos em 57 jogos pela seleção, Hugo Almeida não hesita em afirmar que "Portugal não tem de ter medo de ninguém". Espanha é a seleção que o agora técnico destaca neste Euro, embora admita que não acredita em "bicho papão" no futebol e para os portugueses.