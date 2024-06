À última hora, à portuguesa. Sub-17 dão a volta à Sérvia e estão na final do Europeu

Portugal apurou-se para a final do Europeu de sub-17, este domingo, ao derrotar a Sérvia, com uma reviravolta de última hora, por 3-2.

O jogo começou a correr mal a Portugal aos 22 minutos, quando Mihajlo Cvetkovic apareceu no meio a tabelar com Dusan Makevic, antes de rematar fora do alcance de Diogo Ferreira.

Segura atrás e venenosa nas transições, a Sérvia continuou a estragar a vida à seleção portuguesa e, aos 37 minutos, após uma defesa apertada de Diogo Ferreira, a bola ressaltou, de forma fortuita, nas costas de Eduardo Felicíssimo, para um autogolo, pode dizer-se, bastante infeliz.

Jogo muda na segunda parte

Ciente de que era urgente dar um abanão da equipa na segunda parte, depois de um primeiro tempo muito negativo, o selecionador João Santos tirou Cardoso Varela e fez entrar Eduardo Fernandes ao intervalo.

Ainda assim, a primeira a criar perigo até foi a Sérvia. Mais uma transição a desbaratar a defesa de Portugal, ao minuto 52, má saída de Diogo Ferreira e Djorde Rankovic ficou com a baliza escancarada à mercê, contudo, não soube aproveitar e rematou à trave.

A partir daí, só deu Portugal. Depois de uma oportunidade de ouro falhada aos 55 minutos - Geovany Quenda falhou o passe que deixaria Rodrigo Mora sozinho perante a baliza deserta -, a seleção nacional conseguiu reduzir à hora de jogo. Num canto, a bola bateu em Aleksa Damjanovic e entrou na baliza - mais um autogolo.

Atrasar, sim. Adiar é que não

A equipa das quinas continuou a insistir em busca do empate, e até podia ter feito o 2-2 oito minutos depois, mas o guarda-redes sérvio não se deixou enganar quando Afonso Patrão tentou contorná-lo. Aos 89 minutos, contudo, depois de um cruzamento rasteiro de Dudu desde a direita, Rodrigo Mora apareceu ao primeiro poste a desviar para o golo da igualdade.

A Sérvia apostou tudo no prolongamento, todavia, Portugal não quis deixar para os 120 minutos o que podia resolver em 90 e uns pozinhos. Já depois de Mora ter atirado a rasar o poste, após jogada individual entre cinco adversários, Edgar Mota tabelou com Dudu no corredor direito e cruzou para o coração da área, onde apareceu João Trubisco a cabecear, à queima-roupa, para o golo da reviravolta.

Foi à última hora, à portuguesa, mas o que conta é que os sub-17 nacionais estão na final do Europeu, em que defrontarão Itália ou Dinamarca. O jogo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira.