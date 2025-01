"Di María é um caso sério" e voltar à Argentina estará "fora de questão”, admite Mauro Airez

Apesar de terminarem o vinculo este ano, tanto Ángel di María como Nicolás Otamendi podem permanecer mais uma temporada ao serviço do Benfica. A convicção é de Mauro Airez, compatriota dos dois argentinos e antigo avançado das águias, em declarações a Bola Branca.

Todavia, acrescenta o ex-atacante que também representou Belenenses, Estrela e Estoril, caso abandone a capital portuguesa, di María não deverá regressar a casa.

"Di María é um caso sério. Não está na plenitude física dos seus 25 ou 26 anos, mas faz a diferença. Principalmente, quando tem a liberdade que teve no jogo de ontem [quarta-feira vs. Braga]. Continuar com Di María mais um ano? Não era mal jogado por parte do Benfica, só que o modelo de jogo tem de estar preparado para retirar o máximo deste tipo de jogadores”, avalia o antigo futebolista.

"Voltar para a Argentina está fora de questão”, continua. "A sair, via-o mais no campeonato saudita ou na MLS [liga norte-americana]. Por isso, o Benfica pode continuar a ser a sua casa? Acho que sim. Também vai depender muito do rendimento da equipa do Benfica nos próximos meses", faz notar Mauro Airez, que também admite a continuidade do central e capitão das águias.

"O Otamendi tem uma coisa boa: não tem tido lesões. Não me surpreenderia que o Benfica ficasse com ele mais um ano, mas ele é que decide e sabe como se sente. Também conta muito a família e a estabilidade da família", destaca, ao mesmo tempo que elogia igualmente Otamendi.

"É uma mais valia para a defesa do Benfica. É o verdadeiro líder e capitão. E, se fisicamente estiver bem, vai fazer sempre falta".

Otamendi e Di Maria fizeram "autocrítica"

Quer defesa, quer atacante sul-americanos dos encarnados entraram recentemente, após a derrota em Alvalade para o campeonato, em contradição com o treinador, ao discordarem de Bruno Lage quando reconheceram que o Benfica deu uma parte de avanço ao rival.

Nestas declarações a Bola Branca, Mauro Airez relativiza e relembra que jamais Otamendi e di María se colocaram à parte da sua análise critica.

"É uma autocritica. É mais uma critica construtiva do que destrutiva", finaliza o antigo ponta de lança benfiquista, radicado em Portugal.