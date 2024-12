"A equipa tem momentos de apatia". Derrota em Alvalade faz soar alarmes no Benfica

Gaspar Ramos, antigo vice-presidente do Benfica, considera que era obrigatório vencer em Alvalade, na noite de domingo, no dérbi contra o Sporting e lamenta "momentos de apatia".

"O Benfica tinha de ganhar este jogo, aproveitando a fase de transição do Sporting. Seria não permitir que eles regressassem desse estado. Isso não aconteceu, a primeira parte foi desastrosa, é uma entrada incompreensível", diz, à Renascença.

No final do encontro, o capitão Otamendi afirmou que o Benfica "ofereceu a primeira parte", uma frase que mereceu discordância do treinador Bruno Lage, mas com a qual Gaspar Ramos concorda.

"O Benfica deu uma parte de avanço e tambem não é que na segunda tenha feito tudo o que está ao alcance da qualidade dos jogadores. Foi de maior domínio, com algumas oportunidades, mas não foram assim tão flagrantes quanto isso", lamenta.

Gaspar Ramos vai mais longe e considera que a equipa "tem momentos de apatia, que têm a ver com o treinador e a estrutura que rodeia a equipa".

"Não é só este jogo em si. O Benfica tem ganho, mas não tem vindo a jogar bem e essa é a grande preocupação", termina.

O Benfica, que liderava o campeonato à passagem do Natal, caiu diretamente para o terceiro lugar. A equipa de Bruno Lage volta a jogar no sábado, dia 4 de janeiro, na receção ao SC Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.