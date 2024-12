Bruno Lage. “Resultado certo seria o empate”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que o empate seria mais justo contra o Sporting e remate a decisão do título para as últimas duas jornadas do campeonato.

Primeira parte

"Foi visível e evidente, penso que até entrámos melhor no jogo. A seguir, o Sporting cresce no jogo e depois penso que, no nosso melhor momento da primeira parte, sofremos um golo de um lançamento da linha lateral. Mas tenho de concordar que o Sporting teve ligeiramente melhor na primeira parte.

Segunda parte

“Ao intervalo falámos com os jogadores. Alterámos os médios para termos mais bola e sermos mais agressivos. Penso que a segunda parte é nossa, com uma grande determinação. Acredito que se o golo chegasse mais cedo que poderíamos vencer a partida por aquilo que foi a segunda parte”.

Sabor amargo

“O resultado certo seria o empate, mas fica um sabor amargo pela forma como perdemos este jogo"

Desconforto no primeiro tempo?

"Não senti esse desconforto na reação à perda da bola, mas sim pela forma como estávamos a criar jogo, pelo controlo do jogo, pela dinâmica dos nossos médios, algo que tentámos corrigir ao intervalo e conseguimos."

Esquema do Sporting surpreendeu?

"Não surpreendeu, porque ontem tínhamos falado sobre isso. Tenho a certeza que foi isso que eu disse ontem. Ao intervalo deu para fazermos alguns ajustes na forma como pressionámos, e é de enaltecer a segunda parte que fizemos. Ver o guarda-redes do Sporting a levar um cartão amarelo aos 60 minutos por retardar a reposição da bola revela exatamente a nossa determinação na segunda parte. A oportunidade de golo que o Sporting tem já perto dos 10 minutos finais... revela o domínio do Benfica na segunda parte e é a isso que temos de nos agarrar."

Derrota com impacto?

"A forma como nós conversámos já dentro do balneário, não vai ter impacto nenhum. O nosso objetivo é sermos primeiros no final. As duas jornadas finais, em maio, vão ser com um dérbi e em Braga. Pelo caminho que estamos a fazer, acredito que tudo será decidido no final."

Exaltado no final?

"Vinha a falar sozinho. Estou sempre motivado para fazer mais e melhor".

O Sporting venceu o Benfica, por 1-0, golo de Geny Catamo, e é, de novo, líder do campeonato.