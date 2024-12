"A renovação de Tomás Araújo já podia ter sido feita", defende Gaspar Ramos

O antigo chefe do departamento de futebol do Benfica, José Gaspar Ramos, entende que a renovação do contrato de Tomás Araújo já deveria ter sido tratada.

“Já podia ter sido feita, ele revelou-se desde há muito tempo um jogador com grandes qualidades”, diz em Bola Branca, sobre o central de 22 anos. “Mesmo no tempo em que fazia parceria com o António Silva, ainda nos juniores, já dava a sensação de que tinha melhor qualidade do que o colega.”

A renovação do jovem internacional A por Portugal estará em cima da mesa, com um aumento do tempo de contrato (mais um ano, até 2029) e do valor da cláusula de rescisão (até aos 100 milhões).

