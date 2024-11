Lage "estudou bem" e espera sair do Mónaco com nota máxima

O treinador do Benfica, Bruno Lage, espera sair quarta-feira do Mónaco com mais três pontos na fase de liga da Liga dos Campeões, mesmo reconhecendo a "grande qualidade" do adversário.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quinta jornada, já no estádio Luís II, Lage disse que o Benfica "estudou bem" o adversário, que antevê "agressivo na pressão, forte nas transições, com um jogo muito vertical, com muita dinâmica, para criar oportunidades de golo".

Sobre a atual formação monegasca, vê "uma equipa muito equilibrada", com vários jogadores jovens de "muita qualidade", sendo que os resultados têm mostrado isso.

"Estamos confiantes e sabemos o que temos de fazer para ganhar os três pontos. Tem sido muito bom e queremos dar continuidade a isso", assegurou, acrescentando: "A equipa ficou mais confiante e mais ofensiva, é um futebol diferente, a equipa agora marca muitos golos e sofre menos, é o caminho que queremos continuar".