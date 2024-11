"Foi um Benfica tão pequeno que feriu a sua história": Simões e a exibição de Munique

O Benfica "feriu" a sua história pela forma como jogou em Munique, na derrota por 1-0 frente ao Bayern, para a Liga dos Campeões. A glória das águias António Simões mostra assim todo o seu descontentamento, em declarações a Bola Branca, após o que se viu na última noite no relvado da Allianz Arena.

"O que mais incomoda é o Benfica ter-se apresentado num tamanho tão pequeno que fere a história. Não tem nada a ver com a sua imagem e história. Não havia necessidade. Quando se fala no Benfica fala-se de espirito competitivo, sem medo… e ontem [quarta-feira, 6 novembro] foi tudo ao contrário. Portanto, não corresponde à história", atira o 'magriço', para quem a surpresa (defensiva) que Bruno Lage tentou introduzir no jogo não resultou.

"A surpresa foi apenas para o negativo e para o desagradável. Houve exagero no que o treinador recomendou, um excesso de zelo que resultou nesta figura extremamente desagradável que o Benfica deu na Europa", acrescenta.