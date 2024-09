Bruno Lage. "Mais importante foi o ambiente que se viveu"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, destacou a importância dos adeptos na vitória (4-1) sobre o Santa Clara.

Ritmo alto com apoio das bancadas

"A equipa tentou jogar num ritmo alto, de procurar jogar no meio-campo ofensivo do adversário, mas o mais importante foi o ambiente que se viveu. Isso deixa-me duplamente feliz. A equipa não vinha de um momento positivo e ao fim de 30 segundos sofrer um golo, foi muito importante esse apoio"

Kokçu

"Pedi-lhe que fosse um segundo médio, que ligasse mais o jogo. Entrou muito melhor na segunda parte. O Álvaro esteve mais largo e aparece a situação do canto e do golo. Gostei, mas temos um longo trabalho pela frente. São três pontos, mas o primeiro passo foi este, de trazer os adeptos para junto de nós"

Regresso

"Um dos elementos da equipa técnica disse que estava frio cá dentro quando cá chegou e eu disse 'espera que já vai aquecer'. O aquecer é isto: o coração bombeou muito e o pulmão esteve bem, mas ainda tem que fazer muito para estar o nível do coração. E é isso que vamos fazer"

O Benfica derrotou o Santa Clara por 4-1 no regresso de Bruno Lage ao comando técnico dos encarnados.