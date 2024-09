Benfica anuncia Issa Kaboré por empréstimo do Manchester City

O Benfica anunciou, este domingo, a contratação de Issa Kaboré, por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada.

O lateral-direito, de 23 anos, internacional pelo Burquina Faso, vai vestir a camisola 28. Um reforço pronto para se mostrar ao próximo treinador do Benfica, que na sexta-feira despediu o alemão Roger Schmidt.



Formado no Rahimo, do seu país natal, Kaboré entrou no futebol europeu pela mão do Mechelen, da Bélgica, em rumou ao Manchester city em 2020/21, a troco de 4,5 milhões de euros. Nessa época, foi emprestado de volta à equipa belga. Somou, depois, cedências a Troyes e Marselha.

Na temporada passada, o defesa burquinense esteve emprestado ao Luton Town, tendo feito duas assistências em 26 jogos. Muda-se, agora, para a Luz, também a título temporário, para fazer sombra ao internacional dinamarquês Alexander Bah, na lateral-direita do Benfica.