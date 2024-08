Isidoro Sousa: "Sérgio Conceição era o treinador que eu iria buscar para o Benfica"

Coração portista, mas um profissional acima de tudo e um grande treinador para o Benfica. Isidoro Sousa, presidente que contratou Sérgio Conceição para o seu primeiro trabalho na I Liga, no Olhanense, aprova o treinador como sucessor de Roger Schmidt.

Com uma entrada em falso no campeonato - e face aos rumores de um possível afastamento de Roger Schmidt - o emblema da Luz já veio esclarecer que não procura treinador.

Em todo o caso, não é de excluir que Rui Costa seja forçado a uma decisão em sentido contrário. Depois de ter saído do FC Porto, Sérgio Conceição é um treinador livre e Isidoro Sousa imagina-o no Benfica, apesar do coração azul e branco.



"O Sérgio é um portista, sem dúvida. Foi para lá miúdo e é óbvio que tem um coração portista, mas também Jorge Jesus era sportinguista e treinou o Benfica. Um profissional tem de pôr isso de lado. Se o Benfica pensar em rescindir com o atual treinador, se fosse presidente, era o Sérgio que ia buscar, porque o conheço bem", diz a Bola Branca o antigo dirigente do emblema algarvio.

De acordo com a CMTV, Sérgio Conceição estaria disponível para ser o novo treinador das águias.

Isidoro Sousa esteve muito recentemente com Rui Costa. O encontro aconteceu no Algarve, na derrota do Benfica com o Fulham, uma semana antes de os encarnados terem entrado a perder no campeonato.

O ex-dirigente do Olhanense não queria estar na pele de Rui Costa, um presidente que, na sua opinião, está seguramente "abalado" e que tem de ponderar muito bem uma eventual mudança de treinador.



"Sem dúvida que é uma grande dor de cabeça. Já a tinha e agora com este primeiro jogo e esta derrota, ainda mais tem. Abalou-o, vejo que o Rui está bastante abalado com a situação. Conhecendo bem o Rui, coitado. Tive pena até de o ver com aquele semblante bastante carregado. Aliás estes últimos dois anos têm sido muito dolorosos para o Rui", conclui Isidoro Sousa.

O presidente do Benfica tem apoiado Roger Schmidt, mas se os maus resultados e exibições como a de Famalicão se repetirem, pode não ter outra alternativa que não seja procurar um novo treinador. O próximo episódio é a receção ao Casa Pia, para a segunda jornada do campeonato.