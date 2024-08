SL Benfica. Schmidt à espera de "uma tarefa difícil" em Famalicão

O treinador do SL Benfica, Roger Schmidt, antevê "uma tarefa difícil" para a sua equipa em Famalicão, no jogo de domingo na abertura da I Liga.

"Acho que estamos preparados e muito satisfeitos por iniciar a temporada, porque foi uma pré-época longa, e precisamos de competição. É uma tarefa difícil, sabemos disso. Cabe-nos transferir o que fizemos nos treinos e nos amigáveis para dentro de campo, em Famalicão", disse o técnico germânico na antevisão do encontro de domingo.



No balanço da pré-época, o téncico diz que "os jogadores trabalharam arduamente" e que "a mentalidade e o foco nos treinos e nos amigáveis foram muito bons".

"Os jogadores estiveram muito bem. Infelizmente, sofremos duas lesões, o Andreas Schjelderup e o Benjamín Rollheiser. Regressarão nas próximas duas ou três semanas. Todos os restantes jogadores estão aptos", adiantou o treinador dos vice-campeões.

Sobre a saída de João Neves Roger Shcmidt sublinhou que o jogador "infelizmente saiu".

"Gostamos muito dele como jogador e como pessoa, mas o futebol é mesmo assim. Sabíamos que, muito provavelmente, teríamos que fazer uma transferência importante durante o verão. Esperámos pelo mercado e depois o João decidiu sair. Claro que vamos ter saudades, mas faz parte do futebol. As boas notícias são que o António continua cá e que vai jogar connosco durante a época."

Sobre a integração de Renato Sanches no plantel, o treinador do Benfica garante que teve "impressões muito boas".

"Gosto da sua atitude. É uma pessoa que trabalha arduamente. Temos de o preparar fisicamente, mas está pronto para ajudar", disse.

"A época que Di María fez é um bom exemplo. Acho que jogou o maior número de minutos na época passada e também chegou ao Benfica após uma época com lesões e pouco ritmo. Sei de tudo isso, mas nunca se sabe. Também tivemos uma experiência com Bernat, na época passada, e, infelizmente, não tivemos sorte. Mas estou ciente da situação do Renato, sabemos perfeitamente que nem sempre conseguiu estar em condições e apto nos últimos tempos. Sabemos do risco, mas confiamos no nosso departamento médico, na nossa equipa e na motivação do Renato. Agora temos de tomar conta dele. Tem de jogar com confiança para praticar o seu melhor futebol. É um jogador que impressiona, não estava à espera de vê-lo ao nível que tem demonstrado durante os treinos. Sei que vai ser um jogador muito importante para nós."