Benfica derrotado no ensaio geral

O Benfica perdeu 1-0 diante do Fulham no último jogo de preparação dos encarnados antes do início do campeonato.

A equipa da Premier League, treinada por Marco Silva, foi superior na primeira parte e marcou, ao minuto 21, por Iwobi.

Na segunda parte, os encarnados, a jogar no estádio Algarve, conseguiram criar várias oportunidades, mas sem conseguir marcar.

A I Liga começa para o Benfica no dia 11 contra o Famalicão.

Nota para o facto de o médio Renato Sanches já estar incorporado na equipa, apesar de ainda não ter sido oficialmente apresentado.

Recorde o 11 do Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Morato e Beste; Florentino, Leandro Barreiro, João Mário, Prestianni, Aursnes e Pavlidis.