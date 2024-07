Quem é Zakaria El Ouahdi? Um ex-treinador do alvo do Benfica explica: "Não se intimida com nada e trabalha imenso"

Pode um jovem marroquino de 22 anos, quase desconhecido, chegar ao Benfica e passados uns meses fazer esquecer o titularíssimo Alexander Bah? Sim, na opinião de Jonathan Alves, técnico português a trabalhar atualmente na Bélgica e que conhece muito bem Zakaria El Ouahdi. O lateral-direito do Genk, referenciado pelo scouting do Benfica e possível alvo neste mercado, subiu à 1.ª divisão da Bélgica ao lado de Jonathan Alves, então treinador-adjunto no RWD Molenbeek. O técnico português confia que El Ouahdi pode afirmar-se na Luz, embora necessite de tempo para se adaptar e combater o estatuto de Alexander Bah. “Ele tem uma particularidade muito interessante, que é a capacidade de nos surpreender. No espaço de dois anos passou da segunda divisão para a primeira divisão e para o topo do futebol belga, como titularíssimo. Tem essa capacidade de achar que para ele nada é demasiado grande. Não receia nada, não se intimida com nada e trabalha imenso e trabalha”, contextualiza Jonathan Alves. E continua: “Se pode chegar ao Benfica e pouco a pouco colocar-se numa posição capaz de tirar o lugar ao Bah? Posso acreditar que sim, conhecendo o rapaz como conheço. Não acredito que o faça logo num primeiro momento, até porque o Bah tem um certo estatuto que vai o proteger de certeza. Mas sim, pouco a pouco, durante a temporada, pode tirar o lugar a Bah, aposto que sim. E se o Bah efetivamente sair, acho que pode ser uma alternativa viável para ser titular do Benfica”. O antigo adjunto de Vítor Oliveira, no Arouca, define a disciplina como uma das principais caraterísticas de El Ouahdi. “Vai rapidamente absorver aquilo que vamos pedir, mesmo que sejam coisas a que não está habituado fazer, como foi o caso connosco. Ele era extremo de raiz e na altura adaptou-se muito bem à posição lateral-direito”, explica. “Inicialmente até jogamos com três centrais. Era ele a fazer todo o corredor, mas fez também muitos jogos numa linha de quatro, ou seja, um puro lateral direito. Desempenhou as funções de uma maneira fantástica, porque tem essa disciplina que lhe permite absorver a informação e executar muito bem”, acrescenta Alves. Não menos importante, segundo este treinador, é a capacidade que Zakaria tem para puxar pela equipa.

“A energia dele é fantástica, aquilo que dá ao jogo. É um jogador contagiante. Contagia os colegas, empurra a equipa para a frente. E quando falo em energia, isso vai-se refletir inclusive na forma como encara os duelos e o que vai correr em campo, tanto para a frente como para trás, e vai fazê-lo constantemente. Diria que foram essas duas características que o fizeram chegar onde chegou em tão pouco tempo”, declara. Com estas características aliadas à adaptabilidade, Zakaria El Ouahdi tem tudo para convencer os adeptos do Benfica e Roger Schmidt. Desde logo porque é o tipo de jogador que não se deixa abater. “Se bem me recordo, ele nos primeiros jogos nem sequer estava no banco, rapidamente assumiu a titularidade e nunca mais a largou. Tanto pode jogar numa linha defensiva a quatro como no sistema de três centrais, com facilidade”, indica. Até poderia atuar como extremo, mas penso que não será essa a ideia (de Roger Schmidt), embora fazer várias posições seja sempre uma vantagem para o treinador. Portanto, pensando, em disciplina, adaptabilidade e energia, responde aquilo que Schmidt pede, quanto mais não seja em disciplina e energia, corresponde bastante aquilo que ele normalmente preconiza” considera Jonathan Alves, que destaca ainda o bom desempenho defensivo de Zazaria, e também nas bolas paradas. “Embora não seja grande, tem uma capacidade de jogar interessante. Por exemplo, nas bolas paradas defensivas, era o nosso primeiro homem e safava-nos, porque tem essa agressividade a atacar a bola. Faz isso ofensivamente, mas também sabe impor-se na área apesar de não ser alto”, garante Jonathan Alves. O ex-adjunto no RWD Molenbeek, da Bélgica, assinala onde pode Zakaria melhorar.