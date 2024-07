Scout do Cercle Brugge elogia El Ouahdi

O marroquino Zakaria El Ouahdi é um lateral “ofensivo, sólido a defender e com perfil para o Benfica”. A análise é de João Araújo, scout do Cercle Brugge, que conhece bem o jogador do futebol belga.

Na época passada, o internacional marroquino fez quatro assistências em 27 jogos pelo Genk, depois der iniciado a temporada no Molembeek, onde foi campeão do segundo escalão.

Esta quarta-feira, El Ouahdi foi titular a tempo inteiro na vitória de Marrocos sobre a Argentina, nos Jogos Olímpicos. O jogador até alinhou como lateral esquerdo, posição que pode desempenhar como recurso, porque, na opinião do analista e scout João Araújo, é no corredor direito que El Houadi revela todo o seu potencial.

“El Ouahdi jogou regularmente na época passada numa boa equipa da Bélgica – o Genk – e de forma bastante consistente. Fisicamente não é dos jogadores mais altos, mas compensa isso com bastante determinação e convicção nos lances, tem uma boa mobilidade, é ágil, com boa velocidade e capacidade de repetir esforços de alta intensidade”, refere, em declarações à Renascença.

João Araújo acrescenta: “Ofensivamente é confiante e apresenta qualidade, envolvia-se muitas vezes no processo ofensivo do Genk por combinações e chegadas ao último terço, defensivamente também é sólido, procura ser proativo e pressionar. Parece-me um perfil muito interessante para o Benfica”.