Cristina Martín-Prieto e Beatriz Cameirão são reforços do Benfica

A equipa feminina de futebol do Benfica abriu, tal como o futebol masculino, a “oficina” para a temporada 2024/25 e com dois reforços apresentados esta quarta-feira.

A médio Beatriz Cameirão, de 23 anos, está de regresso às encarnadas depois de dois anos no Damiense. A internacional lusa assinou por três temporadas.

Já Cristina Martín-Prieto, ex-Sevilha, de 31 anos, assinou contrato por duas épocas com a equipa da Luz. A avançada chega de Espanha com cartel: foi a terceira melhor marcadora do campeonato espanhol: com 18 golos em 31 jogos.

Antes, a extremo/avançada Jody Brown, da Jamaica, já tinha sido apresentada como reforço.

As tetracampeãs nacionais abriram, esta quarta-feira, a temporada 2024/25 com exames médicos e testes físicos.