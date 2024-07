Benfica confirma Barreiro. Assina contrato de cinco temporadas

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a contratação do médio Leandro Barreiro, que chega a custo-zero à equipa de Roger Schmidt.

O negócio, já fechado e anunciado pelo Mainz há vários meses, foi oficializado esta tarde pelas águias. Barreiro, de 24 anos, é uma das figuras da seleção do Luxemburgo e assinou por cinco temporadas, até 2029.

O médio, com raízes angolanas, nasceu e cresceu no Luxemburgo, onde jogou até 2016, quando se mudou para a formação do Mainz. Estreou-se pela equipa principal em 2018 e fez cinco temporadas no clube, com 151 jogos disputados, a maioria na Bundesliga.

Barreiro é o terceiro reforço do Benfica depois de Vangelis Pavlidis e a contratação, em definitivo, de Álvaro Carreras.

Na época passada, Roger Schmidt utilizou maioritariamente João Neves, Kokçu e Florentino Luís como opções no meio-campo, uma vez que Frederik Aursnes alternou entre o ataque e as alas na defesa e João Mário é também opção regular mais à frente no terreno.