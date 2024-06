"Demissão", grita-se na assembleia-geral do Benfica

Alguns sócios do Benfica, presentes na assembleia geral que decorre no estádio da Luz, pediram a demissão de Rui Costa, durante o discurso do presidente do clube.

O ambiente está quente, com assobios e apupos durante o discurso do líder encarnado.

Antes, os sócios presentes não dispensaram a leitura da ata de uma assembleia-geral de 2019, em que, alegadamente, o presidente da altura, Luís Filipe Vieira, agrediu um sócio. A versão aprovada este sábado faz referência à agressão e muitos dos presentes gritaram "expulsão".

A segunda assembleia-geral do dia foi transferida do pavilhão para o estádio devido à elevada presença de sócios.

