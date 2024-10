“Na pior das hipóteses vamos dar tudo”. O treinador do Sintrense e a humildade de defrontar o Porto

A fava calhou ao Sintrense pela segunda vez em três anos: vai, novamente, defrontar o FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O entusiamo tem sido constante nas últimas semanas, desde o sorteio, e tem dado trabalho redobrado ao treinador Pedro d’Oliveira, que até ao início desta semana tem tentado focar a atenção dos jogadores no Campeonato de Portugal, onde o clube lidera a série D. Agora, é deixar a emoção da Taça tomar conta do momento.

“Esta semana tem sido muito fácil. Quem é que não quer jogar contra o FC Porto? Na pior das hipóteses, vão dar tudo o que têm, por isso tem sido muito fácil. O difícil, muitas vezes, é canalizar esse entusiasmo e não deixar que essa agitação se transforme em ansiedade”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Para um clube do Campeonato de Portugal, preparar um encontro frente a um adversário da dimensão do FC Porto traz desafios diferentes. Pedro d’Oliveira explica que tentaram “fazer o mesmo” que nos jogos do campeonato, resta saber se foi uma boa decisão, até porque é tudo “novidade”.

“Se nós acreditamos que o que fazemos está certo, temos de fazer tudo igual. Com toda a humildade possível, nós não sabemos se estamos certos, porque isto para nós, enquanto equipa técnica, também é novidade. Acreditamos, lutamos e trabalhamos para que um dia se possa tornar rotina, mas a nossa realidade não é esta”, explica, nestas declarações à Renascença.

"Os objetivos têm de ser qualitativos"

Com a humildade de entender que esta não é a realidade do Sintrense, vem a modéstia na definição de objetivos: mais do que um resultado, uma exibição que mostre ao país os valores do clube.

“Os objetivos aqui têm de ser qualitativos. A nossa primeira missão passa por desfrutar do dia, do jogo, porque não sabemos se algum dia vamos voltar a ter esta oportunidade. Depois temos objetivos como a valorização dos jogadores, a valorização do projeto e aproveitarmos esta exposição para dar a conhecer o nosso trabalho. Há uma diferença muito grande [entre as equipas] e, tendo noção disso, vamos dar o nosso máximo e esperar que isso chegue”, afirma.

Para enfrentar o detentor do título da Taça de Portugal, o treinador do Sintrense diz contar com “um grupo muito saudável, muito resiliente, que nunca vira a cara à luta e que tenta que os sonhos se tornem objetivos”. Não poderá é contar com a casa do costume, no estádio do Sport União Sintrense.

Troca de estádio "nunca será problema"

O jogo diante do FC Porto será realizado no estádio José Gomes, na Reboleira, por motivos de segurança. Pedro d’Oliveira admite que “se pudesse escolher, preferia sempre jogar em casa”, mas não aponta o recinto como uma desvantagem.

“Por motivos de força maior, não nos será possível desfrutar deste dia em casa. No entanto, a Reboleira tem história, é um estádio mítico e no qual nós nos sentimos bem. Seria sempre melhor disputar em casa, mas a Reboleira nunca vai ser problema para nós”, conclui o treinador de 28 anos.

O Sintrense-FC Porto está agendado para domingo, a partir das 17h00, no Estádio José Gomes. O encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal conta com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.