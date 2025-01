Salvador Salvador: “A alma desta equipa é gigantesca, a ambição é do mesmo tamanho"

No entanto, da mesma maneira que foram os outros jogos, queríamos olhar a Espanha nos olhos e fizemos: entrámos bem no jogo, estivemos sempre taco a taco na primeira parte, eles acabaram por se distanciar um bocadinho [quatro golos de vantagem] com algumas falhas nossas no ataque, mas conseguimos ir só [a perder] por um ao intervalo. A segunda parte teve uma história completamente diferente, entrámos muito mais fortes na defesa, o Diogo Rêma [guarda-redes] também nos ajudou em algumas bolas aos 6 metros e no ataque falhámos muito pouco, por isso tornou tudo muito mais fácil.



Noruega e Suécia foram outros obstáculos já ultrapassados. O calendário da seleção não tem sido fácil contra terceiros, quartos e sextos do Mundial anterior.

Sinto-me bastante orgulhoso por fazer parte deste grupo, um grupo que não tem limites, e não temos imposto limites àquilo que podemos vir a fazer neste Mundial, mas, lá está, isto até agora foi muito bonito, mas nós queremos fazer mais, queremos continuar a fazer história e estamos muito focados em ganhar ao Chile para garantir o primeiro lugar deste grupo na main round.

Este domingo segue-se o Chile. Vai ser mais fácil? Há algum risco de vocês relaxarem um bocadinho?

Acho que o grande desafio para nós é manter o mesmo nível que temos vindo a apresentar nos jogos que fizemos até aqui. Os nossos jogos têm sido um constante crescimento e queremos continuar a fazê-lo. Temos que encará-lo exatamente como encarámos os jogos com a Espanha, com a Noruega e os outros jogos para trás e é nisso que estamos focados porque vai ser um jogo tão importante como os outros. Garantindo o primeiro lugar [na main round], as coisas ficam muito favoráveis para nós.

Agora nos quartos, Portugal vai defrontar Alemanha ou Dinamarca. Como são estas seleções?

São seleções de altíssimo nível, tal como as que temos vindo a enfrentar até aqui. Opinião pessoal é que a Dinamarca está num patamar completamente diferente de qualquer outra seleção - talvez a França possa aproximar-se -, mas a Dinamarca está num patamar completamente diferente de outras seleções. Por isso, se pudéssemos evitar, evitávamos a Dinamarca, mas, da maneira que estamos a jogar, acho que qualquer seleção pode vir que vamos olhar qualquer seleção nos olhos.

O Salvador tem o número maior de bloqueios na defesa, mas também golos importantes no ataque. Está a ser um grande campeonato para si.

Sim, acho que está a ser um Campeonato do Mundo muito bom para mim, foco-me em tentar ajudar a nossa seleção naquilo que me disser respeito: se tiver que defender 60 minutos, defendo os 60 minutos e tento ajudar apenas na defesa. Se tiver que atacar, tentar contribuir com golos ou assistências, se tiver que fazer transição, é isso que eu farei. Estou concentrado em ajudar a seleção naquilo que eu posso ajudar. O resto, as coisas têm vindo a correr bem e tem vindo tudo por acréscimo.