Ledecky é a maior de todos os tempos na água, mas a história não vai ficar por aqui

Apesar de tudo o que dizem os livros e os arquivos ainda por ganhar pó, Ledecky admitiu que antes dessa prova a mente foi invadida por “dúvidas”. Talvez seja isso que faz com que os seus braços e as suas pernas funcionem graciosamente como mágicos ponteiros do relógio.

Na capital parisiense, Ledecky transformou-se na primeira nadadora a conquistar o ouro em quatro edições dos Jogos Olímpicos.

Mas conseguiu mais: depois da prata na estafeta 200x4 livres na quarta-feira, Ledecky tornou-se a atleta norte-americana com mais medalhas olímpicas, nem falemos de outras competições. São já oito de ouro, quatro de prata e uma de bronze. Ou seja, superou as 12 medalhas de Jenny Thompson, Dara Torres e Natalie Coughlin. "É especial compartilhar isso com elas”, admitiu nas últimas horas.

Com homens ao barulho, apenas Michael Phelps, o homem que parece um projeto de arquitetura perfeito para a natação e que anda a vibrar com Léon Marchand, tem mais medalhas em Jogos Olímpicos do que Ledecky, que voltou a falar no tema quente que assombra estes JO (o alegado doping de atletas chineses). À volta do pescoço do mítico nadador, beijando-lhe o peito, choveram e tilintaram por ali 23 medalhas de ouro (28 medalhas no total).

A seguir surgem Mark Spitz, com nove de ouro (11 no total), e Carl Lewis, que fez em 1984 o que ninguém fazia desde Jesse Owens em Berlim 1936 – ganhar em quatro modalidades do atletismo –, com nove de ouro (10 no total).

Ledecky está entre gigantes. Com 13 medalhas olímpicas no bolso, quem sabe a nadadora tenha no horizonte o recorde dos recordes dos Jogos Olímpicos de Verão de Larisa Latynina, a ginasta com 18 medalhas. Abrindo a conversa para os Jogos de Inverno, a esquiadora Marit Bjørgen tem 15 histórias da mesma natureza para contar.

A atleta que se mistura com a água cheia de cloro começou a nadar com apenas seis anos, na liga onde o irmão mais velho competia. A maior influência para o desporto chegou-lhe da mãe, que também nadou na Universidade do Novo México. Numa entrevista recente, ao “NYT”, falou sobre essa primeira prova. Parou 10 vezes ao longo da linha, ora para limpar os óculos, ora para limpar o nariz ou até para ficar a olhar à volta. Ver os outros a ultrapassarem-na acendeu-lhe um fogo qualquer por dentro. E ela lá foi, até que acabou em segundo.

Quando o pai lhe perguntou como tinha corrido, ela respondeu “great” (bem). Quando o pai lhe perguntou se ela tinha tentado só acabar a prova, ela respondeu “just trying hard” (tentei arduamente), desarmando o pai certamente, que se lembrava perfeitamente das 10 paragens. É esse um dos lemas que a mantêm vigilante e foi assim, segundo a própria, na preparação para Paris 2024, com essas seis palavras. Great. Hard. Just trying to finish.