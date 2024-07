Francisco Lázaro, o trágico pioneiro da longa tradição portuguesa na maratona olímpica

A teoria de que teria morrido por sebo foi inicialmente divulgada por Armando Cortesão, um dos seus colegas em Estocolmo. Foi também desmentida a possibilidade que teria falecido porque era o único a não utilizar chapéu.

Especulou-se ainda possibilidade de não ter resistido a uma dose de estupefacientes para aumentar a resistência muscular. A autópsia apontou o motivo oficial da morte como desidratação extrema, revelando ainda um fígado altamente afetado.

O corpo de Lázaro demorou a regressar a Portugal. Esteve quase dois meses numa morgue em Estocolmo porque a família não tinha posses para transladar o corpo. As diligências acabariam por ser pagas pelo rei da Suécia, que viria ainda a reunir fundos para ajudar a filha do atleta, nascida meses depois da morte do pai.

Lázaro era uma celebridade do seu tempo, um atleta descoberto ao acaso por correr ao lado do elétrico. Era uma figura conhecida dos últimos anos de monarquia e do início da primeira República. Aponta-se que mais de 20 mil pessoas marcaram presença nas homenagens póstumas a Lázaro.

A maratona é uma prova histórica para Portugal, pelas medalhas de ouro de Rosa Mota e Carlos Lopes e por outros tantos que nela participam de quatro em quatro anos. Em Paris, será a vez de Samuel Barata e Susana Godinho.

E tudo começou com Lázaro. O seu legado mantém-se até aos dias de hoje, ainda que muitas vezes seja esquecido. O atleta dá nome a uma rua de Lisboa e ao estádio do Fofó, o Clube Futebol Benfica.

No estádio olímpico de Estocolmo, onde deveria ter terminado a maratona, resiste uma placa em sua homenagem.