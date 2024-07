Um cavalo, um homem, uma viagem de 36 horas até Paris e o sonho de fazer algo inesquecível: "Sonhar não custa"

“Há que vigiar o animal, perceber as suas necessidades, fazer uma paragem a meio caminho e nunca passar das 11 horas de viagem, pois pode ser muito cansativo para o cavalo”, explica à Renascença o 60.º qualificado nacional para estes Jogos, quando acaba de montar e treinar já no espaço do ‘château’ real, epicentro dos torneios olímpicos de hipismo e pentatlo moderno.

Esta será a primeira vez desde 1960 que Portugal estará representado nas três disciplinas da competição equestre (também dressage e obstáculos), para além do concurso completo de equitação no qual Grave entrará este sábado. É uma espécie de triatlo que junta obstáculos, dressage e cross.

Chegados aqui, e à capital francesa, a ideia, diz-nos o atleta, é fazer “um resultado digno”.