E lá foi campeão, pois claro… Um adjunto de Abel até confessou à “Tribuna Expresso” que a estratégia comunicacional visou cutucar a tal ideia de Tom Jobim. “Vou dar-nos fora do título para o Botafogo sentir a pressão de ser líder”, revelou João Martins. Quanta pressão sentiram, hein? Ainda não foi desta que Mané Garrincha dançou lá em cima.

Este Brasileirão, com um estelar Estevão (melhor marcador e maior assistente com apenas 17 anos, já assinou pelo Chelsea), começa a percorrer as minhas linhas da trama. O “fogão” chegou a ter mais seis pontos do que o gigante de São Paulo. É um grão de areia no Brasil, já sabemos. O rival dos cariocas não é brincadeira. Quando Abel chegou, o clube tinha ficado em sétimo lugar. Depois disso: 3.º, 1.º e 1.º, com duas Libertadores pelo meio (e uma Copa do Brasil e uma Supercopa). Há uma coisa que se sabe: Abel não tira o pé do pedal, para usar uma analogia do mundo que ele tanto ama. Cair sim, mas lutar até ao fim.

Resta perguntar: quantas vidas tem o Palmeiras? “Essa é uma boa pergunta”, atira Danilo Lavieri, jornalista do UOL que acompanha o dia a dia do clube, depois de gargalhar como se gargalha num chat de WhatsApp. “Desde 2020 [quando Abel chegou], o Palmeiras tem como principal característica essa resiliência. É impressionante como a equipa reaparece quando ninguém mais espera, nas diferentes competições. Mesmo nas eliminações este ano, a equipa esteve a um golo anulado no VAR, nos últimos minutos de jogo, de levar a decisão para os pênaltis na Libertadores, e por centímetros noutro golo anulado na Copa do Brasil.”

Para Lavieri, a arte de Abel Ferreira tem muito a ver com manter os futebolistas ligados. “Essa é, sem dúvida, a grande conquista dele, ainda mais no Brasil, onde normalmente os jogadores rapidamente se desmotivam depois de alguma conquista”, reflete.