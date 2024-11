"Eu queria ser exatamente como o Marco van Basten”: Kluivert tem uma coisa a dizer aos jovens

A presença de Patrick Kluivert, que encantou enfiado nas camisolas de Ajax, Barcelona e Países Baixos, foi uma trégua na Web Summit. Não veio vender nada. Não falou de uma empresa inovadora com a melhor ideia do mundo. Não usou palavras difíceis, não convocou inteligência artificial ou códigos de programação. Kluivert foi como uma viagem à nostalgia. E uma viagem no tempo.

Desta vez os futeboleiros tiveram exatamente o que queriam: uma conversa futeboleira. Kluivert refletiu sobre pressão, referências, reconheceu quem foi a figura mais importante para ele no futebol e revelou que por sorte Ronaldo “Fenómeno” escolheu o PSV em vez do Ajax, então abriu-se uma vaga de avançado que ele aproveitou.

Voltou à pressão e ao nível a que jogou, à atenção mediática que pode morder mas que também é benéfica para os jovens de hoje. Ainda dissertou sobre mentalidade, nomeou Clarence Seedorf, que “não tem o reconhecimento que merece”, como o futebolista com mais talento e capacidade de trabalho que viu.