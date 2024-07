​Se não marca, o que acrescenta Ronaldo à seleção? Um raio-x aos números do Euro 2024

Por isso, Paulo Alves avalia que alas que jogam na linha contrária ao seu pé dominante - canhotos na direita e destros na esquerda – potenciam cruzamentos “que apanham sempre o Ronaldo de costas e com a defesa em cima”.

“Seria preciso outro tipo de futebol, com cruzamentos mais tensos, que encontrassem o Ronaldo com os apoios para a baliza. Isso ele ainda domina. Tem instinto, é um goleador. Não há mal nenhum em jogadores de pé contrário, mas deve haver a noção que com Ronaldo em campo, é preciso também ir para fora, cruzar mais rapidamente, apanhá-lo mais para os desvios. Devia potenciar-se isso também”, explica.

Até aos “quartos”, Portugal foi a equipa com mais cruzamentos (153), com uma diferença considerável para o segundo da lista, a Alemanha (115). As restantes seis seleções que chegaram à mesma fase ficaram entre os 80 e 90. Para além do elevado número de cruzamentos, acrescenta-se a agravante da taxa de aproveitamento ser a pior de todas as últimas oito equipas em prova. Apenas 32 chegaram ao destino.

Terminado o Europeu, é tempo de olhar para o futuro: há espaço para Cristiano Ronaldo no Mundial 2026?

Paulo Alves acredita que sim, mas nunca nos mesmos moldes: “Referiu que seria último Europeu, não que era a última competição. É diferente. Terá esperanças de ainda ir a um último Mundial”.

E conclui: “A presença do Ronaldo seria sempre importante, e acho que ele ainda tem coisas importantes dentro dele, mais não seja a vontade. Com outra gestão, as coisas seriam muito diferentes. Ronaldo pode estar a vida toda com a seleção, será sempre uma referência. Tem é de haver alguém que ajuste as coisas e fale com ele. Acredito que entenderá. É preciso alguém com carisma, sem constrangimentos".