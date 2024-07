"Foquei-me no instinto". A noite em que Diogo Costa ignorou as notas para defender os penáltis

O guarda-redes Diogo Costa, herói dos oitavos de final do Europeu ao defender todos os três penáltis da Eslovénia, ignorou a preparação para as grandes penalidades e preferiu seguir o instinto para escolher o lado para onde se atirar.



"Estudamos sempre, mas não insisti muito na análise e foquei-me no instinto. Não consigo explicar-lhe, foi o que senti. Os guarda-redes temos de ter isso e estou feliz por ajudar. Não sou muito extrovertido, gosto de focar no trabalho, tenho a minha família como suporte, foco-me nisso e no trabalho", disse, à RTP.

Logo no final do jogo, na "super flash", o guarda-redes do FC Porto mostrou-se bastante emocionado e, quase em lágrimas, dedicou a exibição à família.

"São jogos mais difíceis, muito tempo sem tocar na bola, só me focava para aproveitar a oportunidade, estou muito contente por ajudar a equipa, dedicar o jogo à minha família que é o meu suporte. É uma motivação extra, trabalho no que me falta, mato-me a trabalhar, a acreditar em mim. Foi o jogo que mais consegui ajudar a minha equipa e é nisso que me foco", completa.

Depois desta noite, Diogo Costa tornou-se o guarda-redes com mais defesas em desempates por penáltis na história de Europeus. Foi a primeira vez que defendeu uma série de penáltis no torneio. Não foi, no entanto, a primeira vez que o guarda-redes foi herói em lances destes. As penalidades são, na verdade, uma especialidade.

Em toda a carreira profissional, o guarda-redes do FC Porto já defendeu dez penáltis, de acordo com os dados do "Transfermarkt".

Há dois anos, tornou-se o primeiro guarda-redes da história da Liga dos Campeões a defender três penáltis numa única fase de grupos. Dois contra o Leverkusen e um frente ao Club Brugge.

Desde cedo se afirmou como uma promessa nas balizas, quer nas camadas jovens do FC Porto, quer nas seleções. É ele o guarda-redes titular de uma geração que fez história ao conquistar o Europeu sub-17, em 2016, e sub-19, em 2017. E é também ele o guardião que esteve na conquista da Youth League do FC Porto.