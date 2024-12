Mónica Mendes: "O que traz dinheiro não são as caras bonitas das jogadoras nas redes sociais. É a qualidade"

Também foste campeã nacional cá em Portugal. É um sentimento diferente ser campeã nacional no teu país de ser campeã nacional lá fora? Ou nem por isso?

Depende muito, individualmente. Eu sempre senti a responsabilidade de passar a imagem do que é a jogadora portuguesa, porque a jogadora portuguesa não é valorizada no estrangeiro, em comparação com a outras nacionalidades. Dar o meu máximo e ganhar títulos é uma coisa que vem dentro de mim, mas também por esse sentido de responsabilidade que sempre senti, e continuo a sentir, mesmo agora, como treinadora, porque em Portugal há muito talento.

Eu sempre usei a bandeira portuguesa, sempre. Fui campeã da Suíça, da Taça e do campeonato, e como deves imaginar, não foi de bom agrado para muita gente, sendo capitã, ir levantar a taça, na Suíça, com a bandeira portuguesa. E levei sempre a bandeira portuguesa, porque me orgulho profundamente das minhas raízes, de todo o meu processo de formação. Ganhar no estrangeiro é isso que nos dá de diferente. É poder dizer: “Nós, portuguesas, também temos qualidade, também podemos estar aqui.” É um sentido de responsabilidade não só no desporto, mas acima de tudo também social. Os portugueses têm qualidade, podemos chegar a qualquer parte do mundo e vencer.

Falaste do ponto alto do apuramento para o Europeu, o primeiro da história da seleção nacional. Olhando para trás, que balanço fazes da tua experiência pela seleção?

Para mim, jogar pela seleção sempre foi... Não há palavras. É uma coisa muito forte, sempre foi. Eu dou a vida, é mesmo jogar e dar tudo, morrer em campo pela seleção. A sério, tenho mesmo muito amor a Portugal. Tenho uma certa pena de como terminou o meu percurso na seleção, até por tudo aquilo que dei a Portugal. Poderia ter terminado de maneira diferente. Mas aquilo que vivi foi muito especial.

Na altura em que nos qualificámos pela primeira vez para o Europeu, no meu primeiro ano de sub-19, fui eu que marquei o golo, mas tudo o que vivemos nesse estágio… Hoje ainda vejo o vídeo e ainda me emociono, porque aquilo arrepia-me, ver aquele grupo de pessoas, que ninguém dava nada por nós, não tínhamos quase condições nenhumas de treino, jogávamos em pelados com árvores no fim do campo e coisas assim, e conseguimos chegar pela primeira vez na história de Portugal, que é uma coisa imensa, a uma fase final do Campeonato da Europa. E chegámos até às meias-finais.

Foi muito especial. Ainda me lembro, depois de nos apurarmos, ouvir as jogadoras mais velhas na altura dizer: “Ah, nós nunca mais vamos lá voltar.” E nós, dessa geração, dizíamos: “Não, nós vamos conseguir”. E a verdade é que, ao fim de 12 anos, já fomos muitas vezes ao Campeonato da Europa, já chegámos a um Campeonato do Mundo e, se olhamos bem, uma grande base da seleção é esse grupo de 2012. Isso quer dizer muito. Não só conseguimos em 2012, como também conseguimos passar a mensagem às outras gerações de que era possível. Eu acho que isso mudou o rumo da nossa história no futebol feminino em Portugal. Esse momento é marcante e, a partir daí é tudo história. E fico muito feliz em olhar para trás e ver o caminho que temos feito.