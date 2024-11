Nuno Tavares chamado à seleção. As escolhas e as explicações de Roberto Martínez

Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, a lista de convocados da seleção nacional para os jogos com Polónia e Croácia, relativos às duas últimas, e decisivas, jornadas da fase de grupos da Liga das Nações. As grandes novidades são Nuno Tavares, lateral da Lazio, e Tiago Djaló, central do FC Porto.

Destaque, também, para o central Tomás Araújo, do Benfica, que é pela primeira vez chamado de origem (na estreia, foi para substituir António Silva), e o médio Matheus Nunes, um regresso após bons jogos pelo Manchester City.

Portugal lidera o grupo A1 da Liga das Nações, ao fim de quatro jogos (duas vitórias e um empate), com dez pontos, mais três que a Croácia, segunda classificada. A Polónia é terceira, com quatro pontos, e a Escócia última, com um. A equipa das quinas pode garantir o apuramento para a Final Four já na próxima jornada, se não perder por mais de dois golos com a Polónia ou se a Croácia for derrotada pela Escócia. Caso contrário, o último encontro, no terreno dos croatas, será decisivo.

Portugal recebe a Polónia na próxima sexta-feira, 15 de novembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, e visita a Croácia três dias depois, à mesma hora, em Split. Jogos com relato em direto e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.