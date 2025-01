​Jornada para virar a página

Ainda o campeonato das transferências de inverno começa a dar os primeiros passos e já se adiantam as primeiras histórias sobre as “grandes” movimentações que se adivinham nos próximos dias. É o habitual, sendo que não será de estranhar o aparecimento de novas conjecturas, muitas delas com o objectivo de desestabilizar alguns clubes e vários jogadores.

Entretanto, para já, o mais importante é a jornada final da primeira volta da Liga, que hoje se inicia na Choupana com continuação na cidade do Fundador e, com igual interesse, no sábado, no estádio da Luz, onde o Benfica vai encontrar-se com um adversário disposto a criar-lhe dificuldades de toda a ordem.

Trata-se, por isso, de uma ronda muito importante, com possíveis reflexos no futuro, pese embora o facto de, ainda assim, ficarmos muito longe do termo do campeonato.

No sempre muito discutido estádio da Choupana, na cidade do Funchal, o Futebol Clube do Porto abre as hostilidades do dia, para ali defrontar o Nacional da Madeira, nesta altura colocado em situação já preocupante na classificação geral com escassos treze pontos, apenas mais um do que do Boavista, que fecha o lote dos dezoito que disputam a prova.

Não se sabendo, neste momento, se o jogo na Madeira irá realizar-se, por razões de ordem climatérica, os portistas, em evidente melhoria da sua produção, chegam a este embate na indiscutível condição de favoritos, mesmo tendo em conta que irão debater-se com algumas naturais dificuldades.

Já o Sporting tem à sua espera, em Guimarães, problemas que vai ter algumas dificuldades em resolver. Os minhotos são credores de nota muito positiva no que no que está cumprido do calendário e no seu estádio, apenas por uma vez, com os dragões, conheceram a derrota.

Os leões, não obstante terem agora ao seu serviço o até há pouco treinador dos minhotos, poderão sacar desse facto algumas vantagens sem, no entanto, se sentirem dispensados de procurar chegar ao máximo do seu rendimento.

Quanto ao Benfica, a sua equipa irá entrar em campo sabendo já do que aconteceu aos seus principais competidores o que, apear de tudo, não minimiza a sua tarefa, nem torna menos importante a sua responsabiliza.

Os encarnados vêm de um exibição em Alvalade, enquanto os bracarenses estão na ressaca de uma derrota na Pedreira frente à equipa do Casa Pia.

Estão, pois, reunidas condições para assistirmos a uma jornada muito intensa, para depois se dar o salto para uma segunda volta que poderá trazer-nos grandes novidades.