Momentos especiais

Numa altura em que se fazem os derradeiros aprontos para uma temporada de futebol que está prestes a começar oficialmente, outras modalidades reclamaram também a nossa especial atenção, especialmente o ténis e o ciclismo, onde figuras portuguesas alcançaram patamares de certo modo imprevisíveis.



No ténis, tivemos a sensacional vitória de Nuno Borges frente a Rafa Nadal, o super-campeão espanhol, no Torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia, o primeiro grande título do tenista português, enquanto João Almeida chegava ao fim do Tour de França na quarta posição, depois de uma prova excepcional, marcada por grande regularidade, desde a primeira até à última pedalada.

Nuno Borges infligiu a Nadal a nona derrota de toda a longa história do tenista espanhol com os parciais de 6-3 e 6-2, num dia em que a sua superioridade esteve sempre bem à vista.

Por via disso, o tenista maiato deu um salto de vulto no ranking subindo agora para a 42ª posição.

Nuno Borges junta-se assim a João Sousa, que ganhou até agora, por quatro vezes, títulos ATP no ténis internacional.

Na Volta à França em bicicleta, João Almeida voltou a evidenciar-se como uma das grandes figuras da maior competição velocipédica do mundo, excelente companheiro de equipa de Pogacar, o esloveno que não deu hipóteses a nenhum outro corredor em toda a corrida, que ontem chegou ao fim.

Vivemos assim um dia com momentos de grande exaltação, que muito contribuíram para que o desporto português tenha merecido largas referências e elogiado na imprensa internacional.