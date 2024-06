Na Alemanha estamos em casa

Foram impressionantes as imagens vistas ontem na chegada da selecção nacional de futebol à Alemanha, onde milhares de portugueses esperaram pacientemente os jogadores portugueses para , ao vivo, os aplaudir e incentivar, para assim reforçar o estado de alma em que se encontram, e assim enfrentarem as duras tarefas que têm pela frente, a partir da próxima terça-feira.



Ficaram também reforçadas as certezas de que a nossa equipa não estará sozinha, podendo contar com apoio maciço dos milhares de portugueses emigrantes, que aguardaram este momento para poderem começar a construir o sonho de que é possível repetir o sucesso de França em 2016.

Cristiano Ronaldo não deixou de colocar em evidência o carinho e a emoção com que todos foram recebidos em Marienfeld, reconhecendo que se tornou num contributo muito importante para que se alcance o objectivo desejado.

O próprio seleccionador Roberto Martinez não teve nenhuma dúvida em afirmar que nunca viu nada assim na sua carreira, faltando palavras no seu vocabulário português para definir aqueles momentos cheios de paixão.

A partir de agora, as atenções viram-se para os desafios que se seguem: a partir de terça-feira a nossa selecção enfrenta os primeiros obstáculos, com a convicção de que a fase inicial se apresenta caracterizada por dificuldades de pouca monta.

Primeiro com a Chéquia, depois com a Turquia e finalmente com a Geórgia, para a seguir entrar na fase do “mata-mata”, na qual a nossa selecção irá enfrentar maiores problemas.

Portugal, recorda-se,integra um sexteto de potenciais candidatos à vitória final do Euro, e do qual constam também a Espanha, França, Itália, Inglaterra, e inevitavelmente o país anfitrião, a Alemanha.

Olhando para os vastos plantéis das 32 selecções presentes na fase final do Euro-2024,

832 atletas ao todo, acreditamos haver poucas dúvidas de que o grupo português será aquele que possui maior qualidade.

Só que esse factor não chega.

Vai ser necessário demonstrar durante sete jogos que os nossos jogadores estão de facto noutro patamar, aquele que está vedado a outros participantes neste Campeonato.