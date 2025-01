Defender recurso aos privados para abortos “ou é piada ou é tragédia”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que "ou é piada ou é tragédia" a posição da esquerda sobre a possibilidade das grávidas recorrerem a serviços de saúde privados para abortar.

“Há aqui uma piada intrínseca nas propostas da esquerda. Querem recorrer aos privados para permitir mais abortos, aesquerda que trata os privados como o diabo a sete", diz.

"Isto é caricato. A mulher que quer ter liberdade de escolha para escolher a escola do seu filho através de um contrato associação, não pode. A mulher que quer escolher o hospital do seu filho, não pode. A mulher que quer abortar, já pode recorrer a privados", questiona.

Raposo acrescenta que "ou é uma piada ou é uma tragédia", concluindo "que é uma tragédia”.

No espaço de comentário no programa "Três da Manhã", Raposo considera ainda que o eventual alargamento do prazo não é o cerne da questão e manifesta-se contra esse alargamento.

"Se alargamos o prazo, chegamos às 14 semanas e, às 14 semanas, já está um feto humano perfeitamente formado. É um dado médico e, portanto, já não é um conjunto de células, é um feto humano", remata.