​Trump sem limites

Vão à luta

08 nov, 2024 Europa 11:44

Acho que a solução é a Europa da UE deixar de andar de mão estendida para os EUA e começar a pensar em sair do sofá e voar por si própria sem pedir licença aos camones, tanto nas vertentes de Defesa - hoje, praticamente inexistente - como na Inovação, reindustrialização, política energética, migrações. etc. Deixem de contar com o ex-amigo americano e vão à luta. Em tempos que já lá vão, a Europa era o centro do Mundo. Mesmo que não voltem a sê-lo, certamente pode ser muito mais que uns lacaios às ordens do inquilino da Casa Branca.