Mutação do vírus das aves pode levar a contaminação entre humanos?

Há um alerta da OMS para uma possível mutação do vírus das aves.

O assunto tem estado na ordem do dia também por cá depois de detetada uma exploração com galinhas infetadas.

O Explicador Renascença esclarece.

Esta mutação do vírus afeta humanos?

Para já, não há casos de infeções em humanos por gripe das aves - no total 81 só no ano passado; o maior número desde 2015

Mas o alerta renova-se e o risco agora é que com esta mutação, o vírus ganhe a capacidade de se transmitir facilmente entre humanos - o que não acontece até agora.

Aliás, o próprio diretor geral da OMS admitiu, nas últimas horas, que poderá ser apenas uma questão de tempo até o H5N1 possa desenvolver essa capacidade e de a gripe aviária poder ser transmitida de humano para humano. Daí este alerta.

Houve casos identificados em Portugal?

Não. A maioria desses casos - 66 - foi reportada nos Estados Unidos. Dez no Camboja e dois do Vietname, enquanto a Austrália, o Canadá e a China comunicaram um caso cada um.

E, nas primeiras semanas deste ano já foram detetados dois casos mortais - nos Estados Unidos e no Camboja.

Mas é importante sublinhar, nenhum destes casos teve transmissão entre humanos.

Como ocorreu a transmissão?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase todos estes casos em humanos estão associados a animais - gado ou aves que estavam infetadas.

O vírus foi transmitido através do contacto com animais infetados. Mas também pode ter sido pela inalação do vírus, por exemplo, em ambientes contaminados.

Mesmo assim, são raros os casos de transmissão de animais para os humanos.

O problema é que, quando acontece, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

Como é que o virus pode chegar a ter transmissão via humanos?

Se quebrar a barreira da espécie, é esse o risco.

Esta quinta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus dizia que toda a transmissão de um animal para outro ou para um humano é uma oportunidade para o vírus mudar ou se misturar com outros vírus e, assim, ficar mais perto o contágio entre seres humanos.

Como se evita que o vírus se torne uma nova pandemia?

Basicamente, reforçar a segurança e a vigilância. Fazer cada vez mais testes nas explorações agrícolas.

Garantir que os trabalhadores das explorações agrícolas em risco têm equipamentos de proteção.

As autoridades de cada país devem partilhar os resultados das análises que vão fazendo, para perceber de que forma o vírus está, ou não, a modificar-se.

Como estão os aviários portugueses?

Na última semana, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária anunciou a deteção de um foco de gripe das aves numa exploração em Sintra.

Foram aplicadas as medidas de controlo, que incluíram o abate dos animais infetados e a limpeza das instalações.

Atualmente, as aves de capoeira e em cativeiro, em Portugal continental, devem permanecer confinadas para evitar o contacto com aves selvagens e asseim evitar possíveis contágios.