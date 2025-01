Casos em (quase) todos os partidos e o quente debate sobre a Gronelândia

Da demissão do secretário de Estado da Administração Local ao alegado roubo de malas por um deputado do Chega, passando pelos impactos eleitorais do despedimento de mulheres em amamentação pelo Bloco de Esquerda, os comentadores analisaram ainda as posições de Pedro Nuno Santos sobre imigração e o novo inquérito sobre alegada violação do segredo de Estado no caso Influencer.

No plano internacional, Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva debateram as ameaças de Trump sobre a Gronelândia e o cessar-fogo em Gaza.