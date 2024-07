​Algumas verdades e a versão Fernando ‘Martínez’ Santos

Depois há que celebrar a capacidade camaleónica do adepto, que de insultos e críticas à exibição de Cristiano Ronaldo passou a um coro de apoio homogéneo ao capitão. Às lágrimas ninguém ficou indiferente. Eu próprio, que achei a exibição do eterno 7 pouco conseguida, fiquei a torcer desesperadamente para que conseguíssemos a vitória por ele após o penálti falhado, por tudo o que ele nos deu ao longo da carreira.

Em primeiro, vamos às ‘la palicianas’: Portugal parece não saber ganhar de outra forma. Sofrer até ao fim, algo que nos está na génese, seja no desporto ou na vida. A imaculada fase de qualificação foi um oásis no meio de um deserto de sofrimento a que nos temos vindo a habituar. Salvou-nos Diogo Costa, repetindo o feito histórico de Ricardo no Mundial 2006 – três penáltis defendidos.

Do jogo frente à Eslovénia, que culminou na suadinha vitória da marca das grandes penalidades, exaltam-se várias verdades. Algumas ‘la palicianas’, outras que enchem o coração, outras que são um indicador terrível para o que falta do Campeonato da Europa.

E as lágrimas têm um paralelismo muito grande com a exibição que fez. Ora, a vontade de vir buscar jogo, a vontade de resolver sozinho (olhe-se aos livres diretos) e o desespero, muitas vezes mesclado com a ganância, explicam essas mesmas lágrimas. Afinal, Ronaldo tem o peso de uma nação em cima, sente que tem de ser ele a resolver e fica frustrado quando não consegue. Os olhos vão estar apontados para ele, no bom e no mal.

Dentro deste parâmetro ainda, olho de outro prisma: a visão do treinador. E é alarmante perceber que na seleção continuam a haver jogadores intocáveis. Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva fizeram um jogo pouco conseguido. Os primeiros a sair? Vitinha e Rafael Leão, os dois maiores agitadores do jogo luso.

As substituições não melhoraram a equipa e no final a cereja no topo do bolo: Rúben Neves para dentro de campo quando o empate não servia as nossas pretensões. A título de exemplo, Matheus Nunes (que jeito daria num jogo que se partia de forma visível a cada minuto), João Félix, João Neves, Gonçalo Ramos e Pedro Neto não saltaram do banco. Uma versão Fernando ‘Martínez’ Santos que espero que não voltemos a ver.