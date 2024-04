O GNR que viu a revolução a partir do interior do Quartel do Carmo

Paulo Oliveira

24 abr, 2024 Vila Nova de Gaia 09:22

25 de Abril sempre!!! Obrigado Rádio Renascença por este bocadinho. É bom ouvir as memória de quem viveu momentos históricos. Esta merece um agradecimento especial por ser do lado que nunca ninguém quer ouvir. Mas do lado das "forças leais ao Estado Novo" nem sempre em compostas por apoiante do regime, simplesmente eram composta por homens que cumpriam com as obrigações.