Eleições Europeias

Geração identitária. Os hipsters de extrema-direita suspeitos de ligações ao ataque de Christchurch

22 mai, 2019 - 21:11 • Inês Rocha

Apagou e-mails que trocou com Brenton Tarrant, o terrorista da Nova Zelândia, minutos antes de a polícia lhe entrar em casa. Ainda assim, diz-se vítima de uma "tentativa de incriminação". Neste interrail, a Renascença falou com o austríaco Martin Sellner, um dos principais rostos do movimento de extrema-direita "Geração Identitária", que está a "dar uma nova cara" aos ideais neonazis e que continua a ganhar terreno na UE.