Para calcular estes valores, a Renascença recorreu ao método adoptado pelo projecto POPSTAR (Public Opinion and Sentiment Tracking, Analysis, and Research), com apoio do investigador e professor da escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Luís Aguiar-Conraria.

Na base do algoritmo adotado está a ideia de que é possível, fazendo uma espécie de "sondagem das sondagens", filtrar o ruído estatístico que vem adjacente a uma só sondagem de forma a poder estimar, de forma mais exata, o valor real daquilo que é a opinião pública e a sua variabilidade ao longo do tempo.

Optamos usar o Filtro de Kalman, à semelhança do que fez o POPSTAR nas últimas eleições legislativas, um projeto de investigação que juntou vários investidadores de várias universidades portuguesas coordenado por Pedro Magalhães.

Este modelo combina dados que são considerados previsões com margens de erro - os valores das sondagens - num único valor, que é a estimativa resultante do exercício. O algoritmo procura identificar tendências nas sondagens publicadas, ponderando o peso de cada amostra e gerando ainda uma margem de erro para essa estimativa (intervalo a cores no gráfico).

Obtemos assim um valor que não varia drasticamente sempre que uma sondagem “desalinhada” com a tendência é publicada.

“Imaginemos que as sondagens estão estabilizadas num determinado nível e, de repente, há uma sondagem muito diferente. O filtro de Kalman vai dar pouco peso a essa sondagem e dizer-nos: 'isto é um acidente estatístico, é o caso de uma amostra, acontece'. Já se depois houver mais sondagens em linha com esse valor muito diferente, o filtro de Kalman irá dar mais peso a essas sondagens”, explica o professor Luís Aguiar-Conraria, em entrevista à Renascença.

Este valor é uma estimativa, e não ambiciona antever o resultado final da eleição de 6 de Outubro. “O que podemos garantir é que, do ponto de vista estatístico, esta é uma das melhores formas de agregar as sondagens. Sabemos que este método funciona bem e que segue os melhores padrões internacionais de agregação de sondagens”, garante o professor.

Para o levantamento dos valores das sondagens no intervalo de tempo analisado, a Renascença recorreu ao Portal das Sondagens da ERC ou, quando ainda aí não disponíveis, através dos resultados divulgados pela imprensa.

Como as diferentes casas de sondagens aplicam diferentes métodos, procuramos uniformizar ao máximo estes valores. Por exemplo, quando a sondagem não procedia à distribuição de indecisos, a Renascença distribuiu-os proporcionalmente pelas opções válidas.

No caso das "tracking polls", em que as empresas de sondagens vão acrescentando e substituindo pedaços da amostra ao longo dos dias, a Renascença apenas considerou os valores quando essa amostra se renovou completamente.

Estas são as sondagens tidas em conta até ao momento: