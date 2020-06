Pedrogão, três anos depois dos incêndios

Em Castanheira de Pera, sentado no restaurante do hotel Lagar do Lago está José Domingues Conceição. Era em 2017, e é agora também, o gerente daquele espaço hoteleiro. Vestido de preto e olhar sempre no infinito, focando o horizonte, o pai do bombeiro Gonçalo − uma das vítimas mortais do fogo− é incisivo. “Voltámos ao antigo. E o que se dizia na altura, tem de se limpar isto, tem de se limpar aquilo, ficou tudo por limpar…. as estradas, não se vê nada”, observa. “Até fico parvo, vou a Vila Facaia, à associação das vítimas, e mesmo ali onde houve aqueles mortos todos, aquilo tudo... Já se passaram três anos, e a limpeza nas estradas… nada”.

Uns quilómetros depois, no salão nobre da Câmara Municipal de Pedrogão Grande − local que albergou muitas das reuniões entre os mais altos responsáveis da nação e os autarcas locais − o presidente Valdemar Alves – arguido no processo de reconstrução das casas na região – concorda que “não está a ser feito nada” para reordenar a floresta. E tem um discurso cheio de críticas ao poder central. As promessas de descentralização de serviços, diz, saíram furadas.

Também na limpeza dos terrenos assume as dificuldades do município. Afirma ter esperado pela ajuda de Lisboa, mas nada aconteceu. Por isso, avançou: “os proprietários, os senhores dos eucaliptos continuam aí como pavões. O eucalipto tem o seu lugar para a sua produção, mas se há regras que dizem que há 100 metros das zonas industriais, temos que limpar. Só o conseguimos com a presença da GNR. E à beira das estradas vamos começar agora, para os que não limparam”, argumenta.

O relator da comissão independente que fez a investigação aos fogos de Pedrógão Grande e docente da Universidade de Coimbra, Xavier Viegas, também faz um balanço pouco positivo em relação a aspetos centrais do documento que produziu a pedido do Governo. Sentado ao pé da fonte de Nodeirinho, onde muitos aldeões se salvaram, mas onde 11 morreram nas estradas da povoação, lamenta que os avisos que fez não tenham produzido efeitos.