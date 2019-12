Assunção Cristas

Do sonho de ser primeira-ministra ao pesadelo do resultado nas eleições legislativas, a saída de Assunção Cristas da liderança do CDS foi um dos acontecimentos políticos do ano. O anúncio foi feito em plena noite eleitoral. “Construímos um projeto alternativo para o país que, claramente, não foi escolhido nestas eleições. Assumimos o resultado com humildade democrática”, declarou Assunção Cristas. A presidente do CDS sentiu que o partido foi uma “voz isolada no Parlamento”, a única oposição ao Governo de António Costa, com quem manteve intensos debates no Parlamento. Depois do bom resultado nas autárquicas de 2017, com um segundo lugar em Lisboa à frente do PSD, os democratas-cristãos foram sempre a descer. As europeias, com Nuno Melo a cabeça de lista, foram o presságio do bater no fundo das legislativas. Herdeira de Paulo Portas, Assunção Cristas está de saída e o CDS numa encruzilhada. Que caminho seguir no futuro, num contexto maior concorrência à direita, com a entrada novos partidos no Parlamento? A resposta caberá ao próximo líder que será eleito no congresso já marcado para o fim de Janeiro.