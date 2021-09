No paraíso das criptomoedas

Uma Pirâmide na Cloud

São raras as fábulas infantis sem ouro no enredo. E o mesmo pode ser dito sobre esquemas dúbios e promessas de enriquecimento rápido com criptomoedas. Quem morde o isco? Muitas pessoas. Esta é a história de um astrólogo que investiu em bitcoin, de tokens de uma mina na Mongólia (que não existe) e de um velho esquema mascarado com um ativo inovador.

